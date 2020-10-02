Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Ordusu karşısında beş günde darmadağın olan Ermenistan'ın imdadına Mink Grubu olarak bilinen ABD, Rusya ve Fransa koştu. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un imzasını taşıyan açıklamada "İlgili askerî güçler arasındaki çatışmalara derhâal son verilmesi çağrısı yapıyoruz. Aynı zamanda, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerine, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının himayesinde, somut müzakereleri iyi niyetle ve ön şartsız olarak gecikmeden yeniden başlatma çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan ve Türkiye, Dağlık Karabağ'da diyalog için Ermenistan'ın işgale son vermesi şartını koyuyordu.

28 SENEDİR ÇÖZÜM BULAMADILAR

AGİT Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu. Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü Minsk Grubu, aradan geçen 28 senede birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ meselesinin çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

ERMENİ ORDUSU DAĞILDI

Azerbaycan ordusu, çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri önceki gece de vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla devam eden operasyonlar kapsamına bugüne kadar "Yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze sisteminin, 30 hava savunma sisteminin, altı komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, beş mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiğini" açıkladı.

BIRAKIP KAÇTILAR

Operasyon görüntülerini paylaşan Bakanlık, Ermenistan ordusunun topçu bataryalarına yönelik düzenlediği saldırının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde çok sayıda topçu bataryasının vurularak imha edildiği, askerlerin ise kaçtığı görülüyor. Bakanlık ayrıca Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askerî araç ve teçhizatın fotoğraflarını da servis etti.

Bu arada Ermenistan, İsrail’deki büyükelçisini geri çekti. Kararın, İsrail’in Azerbaycan’a sattığı silahlara tepki olarak alındığı duyuruldu.

Macaristan da Dağlık Karabağ’ın Ermenistan işgali altında olduğunu belirterek Azerbaycan’a destek açıklaması yaptı.