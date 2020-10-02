Azerbaycan’ın, kendi bölgelerindeki yerleri kurtarmak için Ermenistan’a yönelik yürüttüğü operasyonlar 6’ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermenistan hedeflerini SİHA’lar ile yok ettiği yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde SİHA’ların bataryaları havadan vurmaları yer aldı.
Ermenistan hedeflerine darbe indiriliyor
02.10.2020 - 10:39 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda, Ermeni hedefleri Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vuruldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : ermenistan,azerbaycan,
736022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/736022.aspx
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