Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın, kendi bölgelerindeki yerleri kurtarmak için Ermenistan’a yönelik yürüttüğü operasyonlar 6’ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermenistan hedeflerini SİHA’lar ile yok ettiği yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde SİHA’ların bataryaları havadan vurmaları yer aldı.