Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a yönelik yürüttüğü operasyonlar 6’ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, yüksek bir dağın tepesindeki bölgede silah sağlayan ikmal tesisleri ve askeri teçhizatı Silahlı İnsanız Hava Aracı(SİHA) ile imha etti. Görüntüler ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınladı. Görüntülerde, bir tankın SİHA atışı ile imha edildiği anlarda yer aldı.