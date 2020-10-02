Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı başlattığı operasyonlar 6’ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin cepheden kaçarken geride bıraktığı silahları ele geçirerek, görüntülerini yayınladı.
Cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait silahlar görüntülendi
02.10.2020 - 22:49 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı karşı saldırı sonucu cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait silahlar görüntülendi.
Etiketler : azerbaycan,ermeni,silah,
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