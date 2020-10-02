Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı başlattığı operasyonlar 6’ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin cepheden kaçarken geride bıraktığı silahları ele geçirerek, görüntülerini yayınladı.