Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "1994-1995'te imzalanan anlaşmalara dayanarak AGİT Minsk Grubu ara buluculuğunda ateşkes için hazırız" ifadeleri kullanıldı. Erivan yönetiminin adımı, AGİT Minsk Grubu Eş başkanları Fransa, Rusya ve ABD liderlerinden müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik açıklamanın ardından geldi. AGİT Minsk Grubu, 1992'de Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ anlaşmazlığında çözüm bulmaları amacıyla kurulmuştu. Grubun eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya yapıyor. Grupta, Belarus, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan yer alıyor.

PAŞİNYAN TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk ordusunun Dağlık Karabağ'da doğrudan Azerbaycan güçlerine öncülük ettiğini belirterek, Türkiye'yi "soykırım yolunda gitmekle" suçladı. Paşinyan, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta "Durum 2016 yılında yaşanan çatışmalardan çok daha ciddi. Bunu 1915'teki 1,5 milyondan fazla Ermeni'nin katledildiği durumla kıyaslamak uygun olabilir. Geçmişi inkâr eden Türkiye Devleti, bir defa daha soykırım yolundan ilerliyor" suçlamasında bulundu.