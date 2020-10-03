Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun altıncı gününde, ilerleme kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi. Azerbaycan ordusu, Cebrail-Fuzuli istikametinde Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı. Murov Dağı yönünde de durum Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. Ağdere ilininin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarılırken sabah saatlerine kadar beş Ermeni zırhlı aracı, üç askerî tesis ve çok sayıda asker yok edildi.

1,2 MİLYAR DOLARLIK TEÇHİZAT İMHA EDİLDİ

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı. Bölgede görev yapan Türk gazeteciler, ele geçirilen araç, mühimmat ve silahlardan bazılarını görüntüledi. Ele geçirilen araçlar arasında 2019 Rus yapımı "Ural" markalı kamyonlar da bulunuyor. Makineli tüfek, el bombası, roketatar ve farklı kalibrelerdeki mermiler gibi diğer silah ve mühimmatların da çoğu yine Rus yapımı. Ural markalı kamyonların çoğu çalışır durumda fakat araçlarda çatışmaların izleri var. Görüntülenenler arasında Ermenistan ordusuna ait bazı belgeler de bulunuyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı beş günde Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askerî teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

YUNAN DA GELİYOR

Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermeni asıllı Yunanistan vatandaşlarının, Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerine gelerek savaşacağı konusunda bilgiler elde ettiklerini bildirdi.

PAKİSTAN YALANLADI

Hindistan medyası "Pakistan ordusunun Azerbaycan güçleriyle birlikte Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı savaştığı iddiasında bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında "Hint basınında yer alan iddialar sorumsuz, spekülatif ve temelsiz" olarak değerlendirilerek “Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'daki sivil nüfusa yönelik bombardımanlarını kınıyoruz” denildi.

SİVİLLERİ BOMBALAYAN ERMENİ ORDUSU SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top atışlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Ağdam iline bağlı Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı ve Seferli köylerine saldırarak sivillerin ölmesine ve yaralanmasına yol açan Ermeni ordusu savaş suçu işliyor.