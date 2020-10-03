Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron'un laikliği güçlendirmeyi hedeflediği proje, aralık ayında parlamentoya sunulacak. Macron, Fransa’da "Ülkemizde İslam’ın Cumhuriyetin ortağı olacak şekilde yapılandırmasına yardım etmeliyiz" derken açıkladığı stratejik planın içerisinde birçok yapılanma ve yasak yer alıyor. Buna göre ülkede kamuda yasak olan dinî simgeler ve özellikle başörtüsü bazı özel şirketlere yaygınlaşacak. "Tarafsızlık" yükümlülüğü kamu hizmeti delegelerine genişletildi. Kamu yararına özel şirketlerde çalışanlar hiçbir dinî simge taşımayacak, başörtüsü yasaklanacak. İslam'ı yabancı etkilerden kurtarmak isteyen Fransa projeye göre kendi imamlarını eğitecek. Macron, Fransa'da yetiştirilecek imamlar için sertifikalar ve uyulmaması iptalle sonuçlanacak bir tüzüğün bulunduğu "eğitim

içeriği" oluşturulacağını ifade etti. Verilen eğitimi ve fonları kontrol altına almak için camilerin ve derneklerin statüsünü değiştirmek için de yeni düzenlemeler getirilecek. Kamu sübvansiyonu talep eden camiler ve dernekler "Laiklik Şartnamesini" imzalayacak ve cumhuriyet ilkelerine uymayan dernekler kolayca feshedilecek.