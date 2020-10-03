Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

On ülke ve üç çok uluslu örgütün temsilcileri Libya için aynı platformda bir araya gelecek. BM ve Almanya’nın öncülüğünde gerçekleştirilecek zirvede Libya’da ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüme katkı sunulması hedefleniyor. Konferansa; Almanya’nın yanı sıra Türkiye, ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emîrlikleri, Cezayir, BM, AB ve Arap Birliği temsilcileri katılacak. Bir önceki toplantıya davet edilmeyen Yunanistan ise bu toplantı da yer almayacak. Davetliler arasında ayrıca krizin tarafları, Ulusal Mutabakat Hükûmeti temsilcileri ve ülkenin doğusunu kontrol altında tutan darbeci Halife Hafter’in temsilcileri yer alacak.

ESİR DEĞİŞİMİ DE GÜNDEMDE

Libya’daki çatışmaların sona ermesi için atılacak adımların gündeme geleceği zirvede, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ele alınacak. Konferansta ayrıca esir değişimi ve çatışmalarda hayatını kkaybedenlerin cenazelerinin teslim edilmesi, parlamento ve başkanlık seçimine gidilmesi için çağrı yapılacak. Zirvede; Libya Ulusal Petrol Şirketi’nin Libya’nın tek bağımsız ve meşru petrol şirketi olduğunun bir defa daha vurgulanması bekleniyor.

3 Ocak’ta Moskova’da Rus ve Türk bakanların arabuluculuğunda bir araya gelen taraflar, kalıcı ateşkes için ilk aşamada uzlaşmış, ancak Hafter, karar vermek için istediği iki günlük sürenin sonunda imza atmadan Moskova’dan ayrılmıştı. Hafter, Moskova’daki tutumunu Berlin’de de sürdürerek ateşkese imza atmamıştı.