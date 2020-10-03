Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı kasıp kavuran yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan Covid-19'u küçümseyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brezilya Başbakanı Jair Bolsonaro gibi ABD Başkanı Donald Trump da virüse yakalandı. Testlerin pozitif çıktığını doğrulayan Trump “Eşim Melania ile birlikte karantinamıza başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız” dedi. Başkan’ın doktoru Sean Conley “Başkan ve eşi, soğuk algınlığına benzer, hafif belirtiler gösteriyor. Trump'ın sağlık durumunda şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yok" dedi.

Öte yandan salgının başından beri maske kullanımına karşı olan ve koronavirüs tehlikesini küçümseyen ABD Başkanı Donald Trump'ta virüs tespit edilmesi birçok kişiyi şaşırtmadı. Kapalı hatta kalabalık ortamlarda bile maske takmayan, yine kimsenin maske takmadığı kalabalık mitingler düzenleyen Trump, sadece birkaç gün önceki başkanlık münazarasında da "virüs kimseye bulaşmıyor" demişti. Ayrıca virüs testi pozitif çıkmadan sadece birkaç saat önce de, "salgının sonu göründü" demişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence'in test sonucunun negatif olduğu açıklandı. Ayrıca Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in test sonuçlarının da negatif olduğu ifade edildi.

BIDEN NEGATİF ÇIKTI

Bu arada Demokratların adayı Joe Biden, seçimdeki rakibi, ABD Başkanı Trump’a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Trump ile canlı yayına çıkan Biden ve eşi Jill Biden'ın Covid-19 testinin "negatif" çıktığı bildirildi.

TRUMP HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Beyaz Saray’da karantina altında tutulacağı açıklanan Başkan Trump, ilerleyen saatlerde helikopterle askerî hastaneye kaldırıldı. Beyaz Saray, Donald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğünü ve burada birkaç gün kalacağını açıkladı.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile eşine geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Twitter'den İngilizce yaptığı paylaşımda "Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

VİRÜSE YAKALANAN DİĞER LİDERLER

Bolivya Gecici Devlet Başkanı Jeanine Anez, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, İran Cumhurbaşkanı Yardımcıları İshak Cihangiri ve Masume İbtikar, Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Venkaiah Naidu, Güney Sudan Başkan Yardımcısı Riek Machar.

HAYATINI KAYBEDERSE NELER OLABİLİR?

∂ Başkan’ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien, "Daha önce duyurusu yapılan Trump'ın katılacağı kampanya etkinlikleri, ya sanal ortama taşınacak ya da bir süreliğine ertelenecek” açıklaması yaptı.

∂ Durumu görevini sürdüremeyecek kadar kötüleşirse, Pence göre-vi devralabilir.

∂ Eğer Pence de görev yapamazsa, vekâlet Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye geçer.

∂ Seçim öncesi hayatını kaybederse Cumhuriyetçi Parti yeni bir aday çıkarır.

∂ Bu aday büyük intimalle Mike Pence olur.

∂ Erken oy verme döneminde Trump'a verilen oylar yeni adaya yazılır.

∂ Seçime birkaç gün kala hayatını kaybederse Kongre, yeni bir aday belirlenmesi için seçimi erteleyebilir.

∂ Seçimi kazanır ancak göreve başlamadan ölürse Kongre, oyların geçerliliğini sorgulayabilir.