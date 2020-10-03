DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa'da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının  uyumlu hale getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa  Bölge Ofisi, Türkiye'nin semptom göstermeyen kişiler de dahil olmak üzere tarama  testlerini yapabilmek amacıyla Nisan ayındaki günlük test kapasitesini, Ağustos  ayından itibaren üç katına çıkarmasını ve virüsün yayılmasını önleme stratejisini  takdire şayan bulmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin stratejisinin, sağlık sisteminin semptom göstermeyen  kişiler de dahil daha fazla insana ulaşabilmesini mümkün kıldığı belirtilen  açıklamada, "Risk altındaki kişiler, şüpheli ve olası vakalar ve teyit edilen  vakaların yakın temaslıları, test açısından önceliklendirilmektedir." denildi.
 
Test yapılmasının, salgının kontrol altına alınmasında önemli bir  tedbir olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Türkiye, semptom gösteren ya da  göstermeyen tüm Kovid-19 pozitif vakalarını izole etmektedir. Bu yaklaşım, bulaş  zincirini kırmak için bir ön koşuldur." değerlendirmesine yer verildi.
 
 DSÖ'nün; veri toplama ve salgına yönelik önlemlerin, örgütün 2005  yılında çıkardığı "Uluslararası Sağlık Yönetmeliği" ile uyumlu bir şekilde  yapılması çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Raporlama ve veri toplama  mekanizmalarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için Türkiye'nin de dahil  olduğu tüm Üye Ülkeler ile gerek görüldüğü ölçüde düzenli istişarelere devam  edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
 
Ayrıca örgütün, salgının durdurulması için salgına ilişkin veri  paylaşımlarını iyileştirme, kanıtlara dayalı kararları destekleme ve bu süreçte  karşılaşılan sorunlar ile bunların çözümlerini ele almak üzere, bölge ülkelerini  bir araya getirmeyi planladığı bildirildi.