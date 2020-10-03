Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile Mücadele Konseyi Tahran Sorumlusu Ali Rıza Zali, Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey’den başkent Tahran’da koronavirüs yasaklarının tekrar başlatılmasını istedi. Zali, bir hafta süreyle üniversiteler, okullar, özel eğitim kursları, kütüphaneler, kuaför ve güzellik salonları, camiler, sinema ve tiyatro salonları ile eğlence merkezlerinin kapatılması gerektiğini belirtti.

“Tahran’da denetim ve yasakları artıracağız”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, koronavirüs ile mücadele konseyi toplantısıda Tahran için sıkı koronavirüs tedbirlerinin gündemde olduğunu söyledi. Tahran’da denetim ve yasakları artıracaklarını belirten Ruhani, “Koronavirüs denetimi arttırılmalı ve hatta bazı ihlaller için yeni cezalar uygulamalıyız. Yaşam tarzımızı değiştirmekten başka çaremiz yok ve yaşam tarzımızı uzun bir süre için değiştirmemiz şart” dedi.

Ruhani, “Devlet kururmlarında kurallara uymayanlar bir yıla kadar işten uzaklaştırma cezası alabilir. Halka hizmet eden esnafımız koronavirüs tedbirlerine uymak zorundadır ve uymazlarsa önce uyarı ardından iş yerleri kapatılabilir. Tahran'da bunların daha sıkı bir şekilde uygulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.