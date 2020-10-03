Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan’a karşı başlattığı operasyon devam ediyor. Azerbaycan ordusu çeşitli yönlerde hareket ederek ve yeni üsler kurarak Ermenistan güçlerinin bulunduğu bölgeleri temizleyerek ilerliyor. Ermeni askerlerinin beyaz bayrak sallayarak teslim olmasına ilişkin fotoğraflar yayınlandı.

Fotoğraflarda bir grup Ermenistan askerinin ellerindeki beyaz bayrakla teslim olduğu ve Azerbaycan askerleri tarafından esir alındığı görülüyor.

Öte yandan 27 Eylül’de başlayan şiddetli çatışmalarda Ermenistan’a ait silahlar ve askeri teçhizatlar da ele geçirildi.