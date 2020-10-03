Korona tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump’ın doktorları açıklama yaparak, Trump’ın tedavisinin 5 gün süreceğini ve 2 gün ateşi olduğunu ancak ateşinin düştüğünü söyledi.
Koronavirüse yakalanan Trump'ın doktorlarından açıklama geldi
03.10.2020 - 18:50 | Son Güncelleme: 03.10.2020 - 18:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korona tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump’ın doktorları açıklama yaparak, Trump’ın tedavisinin 5 gün süreceğini ve 2 gün ateşi olduğunu ancak ateşinin düştüğünü söyledi.
Etiketler : donald trump,abd,koronavirüs,
736349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/736349.aspx
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