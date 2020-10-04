Ermenistan'a ait tankın üzerine Azerbaycan bayrağını dalgalandıran Azerbaycan askerleri, coşku ile “Yaşa Azerbaycan” şarkısını söyledi. Yerel televizyon kanalı İTV tarafından çekilen bu görüntülerde Azerbaycan askerlerinin moralinin yüksek olduğu görülüyor.
Azerbaycan askerlerinden, Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı
04.10.2020 - 11:11 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonları sürdürürken, Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor. Azerbaycan askerleri, dün kurtardıkları bölgede bulunan Ermenistan'a ait tankın üzerine çıkarak zafer şarkısı söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : azerbaycan askeri,ermenistan,zafer şarkısı,
736482 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/736482.aspx
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