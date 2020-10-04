Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından İran’a uygulanan 13 yıllık silah ambargosunun 18 Ekim’de sona ermesi bekleniyor. Rusya’nın İran Büyükelçisi Levan Cagaryan bugün yaptığı açıklamada, “Rusya, BM ambargosu sona erdikten sonra İran’a S-400 satmaya hazır” ifadelerini kullandı. Rusya’nın ABD’nin tehditlerinden korkmadığını belirten Cagaryan, "Bildiğiniz gibi, S-300 teslim edildi. Rusya'nın S-400'ün teslimatı ile bir sorunu yok ve başından beri bir sorun olmadı" dedi.

Büyükelçi ayrıca, İran'ın Rusya'dan silah alımına ilişkin özel önerileri varsa bunların da 18 Ekim'den sonra "dikkatlice" incelenebileceğini aktardı.

Öte yandan ABD, 18 Ekim’de sona erecek olan silah ambargosunu uzatmak için geçtiğimiz ay BM’ye başvuruda bulunmuş ancak diğer ülkelerin destek vermemesi nedeniyle karar çıkmamıştı. ABD yönetimi ise İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmediğini delil göstererek İran’a yönelik silah ambargosunu uzatacak tetik mekanizmasını hayata geçirdiğini açıklamıştı.