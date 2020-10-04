Marmara Denizi'nden bugün saat 17.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H 88 borda numaralı HMS Enterprise adlı savaş gemisi, saat 18.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Ege Denizi’ne doğru ilerleyen savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Botu refakat etti.
İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
04.10.2020 - 19:16 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait H 88 borda numaralı HMS Enterprise savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Etiketler : İngiliz savaş gemisi,Çanakkale Boğazı,geçiş,
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