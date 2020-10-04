Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine roket, Teter kentine ise topçu bataryalarıyla saldırdığını aktardı. Bakanlık, saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını açıkladı.
Ermenistan, Azerbaycan’ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine saldırdı
04.10.2020 - 22:09 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine ateş açtı.
Etiketler : Ermenistan,Azerbaycan,Mingeçevir,Terter,
736579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/736579.aspx
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