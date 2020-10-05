Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali ettiği toprakları Dağlık Karabağ bölgesini kurtarmak için başlattığı operasyon hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, sivillere yönelik alçak saldırılarına dün yenisini ekledi. Ermeniler, cephe hattından 70 kilometre uzaktaki Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri Gence’de yerleşim yerlerini topçu ve roket atışlarıyla vurdu. Ermenistan’ın alçak saldırılarında bir sivil şehit olurken dört sivil ise yaralandı. Ermenistan, ardından da iç bölgedeki sanayi şehri Mingeçevir’e füzelerle saldırdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Mingeçevir’de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan’ın saldırısının “çaresizliğin barbarca ifade edilmesi” anlamına geldiğini kaydetti.

ERMENİSTAN İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR

Ermenistan’ın alçak saldırılarına Türkiye’den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan’ın sivil halkı hedef alan saldırılarının, hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürü olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasa dışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere Ermenistan, bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Sivil halka zarar gelmemesi için mümkün olan tüm gayreti göstermekte olduğunu beyan eden Azerbaycan’ın bu tutumunu destekliyoruz” denildi.