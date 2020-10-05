Afganistan'ın Laghman kentinin Sultan Ghazi Baba bölgesinde bir intihar bombacısı, Laghman Valisi Rahmatullah Yarmal'ın konvoyuna bombalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırının Vali Yarmal'ın evinden ofisine geçtiği sırada düzenlendiğini belirtildi. Saldırıda 4'ü vali koruması olmak üzere 8 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian saldırıyı doğrulayarak, "Olay yerel saatle 09.50 sıralarında gerçekleşti ve 4’ü vali korumaları olmak üzere 8 kişi şehit oldu" ifadelerini kullandı.
Afganistan'da Laghman Valisi Yarmal'ın konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü
05.10.2020 - 10:53 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'dan Laghman kentinde Vali Rahmatullah Yarmal'ın konvoyuna gerçekleştirilen saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afganistan,
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