Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun tatil boyunca, Pekin’deki lüks otellerin yüzde 85’inden fazlası doldu. Artan talep sebebiyle hem turistik yerlerin hem de tiyatroların günlük sınırı, maksimum kapasitelerinin yüzde 50’sinden yüzde 75’e çıkarıldı. Başkent Pekin’de, tatil boyunca binden fazla kültürel etkinlik düzenlenecek ve sayısız performans sergilenecek. Tatil boyunda Pekin’e giden toplam ziyaretçi sayısının 9 milyona ulaşması bekleniyor. Anhui (ANHUİ) eyaletinde yer alan Qiyun (KİYUN) dağı da kültürel aktiviteler için bulunmaz bir ortam olarak gösteriliyor. Hemen her yerde sergilenen performanslar, Çin kültürünü tanımak isteyen tatilcileri cezbediyor.