Ayrıntılar geliyor...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgal altında olan bölgeler bize verilirse barış sağlanır
05.10.2020 - 15:17 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "İşgal altında olan bölgeler bize verilirse barış sağlanır. Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli. Her iki taraf askerlerine talimat vermelidir" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : azerbeycan,
736732 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/736732.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER