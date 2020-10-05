Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Afrin kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, patlama sonrası çıkan yangına müdahale etti.