Suriye’nin Afrin kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, patlama sonrası çıkan yangına müdahale etti.
Afrin’de bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı
05.10.2020 - 22:29 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 22:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Afrin kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afrin,bombalı saldırı,
736790 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/736790.aspx
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