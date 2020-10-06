Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağlık Karabağ'da işgalci Ermeni güçlerinden temizlenen Azerbaycan topraklarında ezan okunmaya başladı... 30 sene sonra okunan ilk ezan, Azerbaycan halkı arasında sevinçle karşılandı. Kurtarılan köylerde yeniden Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başlandı. 3 Ekim'de Ermenistan kurtarılan Talış köyüne de Azerbaycan bayrakları asıldı. Azerbaycan ordusu karşısında hiçbir direniş gösteremeyen Ermenistan ordusu, sivillere saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği açıkladı.

GENCE'DE AVM’Yİ BOMBALADILAR

Bu saldırılardan birkaç saat sonra Ermenistan'ın Berd bölgesinden Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye yine ateşli saldırı düzenlendi. Bir kişi ölürken, saldırıda bir alışveriş merkezi de isabet aldı; 3 kişi yaralandı. Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıda ölü sayısı 25’e yükselirken, 120’den fazla kişi yaralandı. Saldırılarda 56 yerleşim bölgesinde 306 ev de hasar gördü. Öte yandan Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona ilişkin bilgi verildi. Açıklamada "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı" ifadeleri kullanıldı.