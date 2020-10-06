Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran üzerinden Ermenistan'a silah gönderilmediğini söyleyen Hatibzade "İran, Ermenistan'ın geçiş güzergahıdır. Bu güzergâhın Ermenistan halkı ve hükûmetine sadece insanî ürünlerin geçişi için kullanılması yönündeki taahhüdümüze bağlıyız. Hiçbir şekilde askerî araçların geçişine izin verilmiyor" dedi. Ermenistan'a Dağlık Karabağ'daki işgali sona erdirmesi çağrısında bulunan Hatibzade "Kalıcı çözüm Azerbaycan toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve askerî güçlerin işgal edilen şehirlerden çekilmesine bağlıdır" dedi.