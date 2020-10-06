Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 323, Arjantin'de 450, Meksika'da 180, Kolombiya'da 132 ve Peru'da 92 kişi yaşamını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 323 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 146 bin 675'e, 11 bin 946 yeni vaka tespit edilmesiyle de ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 927 bin 235'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 4 bin 579 vaka ve 36 bin 220 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da virüsten iyileşenlerin sayısı da 4 milyon 295 bin 302 olarak kayda geçti.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 450 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 21 bin 468'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, bir günde 11 bin 242 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 809 bin 728'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 636 bin 672 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, vaka sayısında "dünyada en fazla vaka görülen 8'inci ülke" konumuna geldi.

Ülkede 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve büyük ölçüde hafifletilen karantina, 11 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 180 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 417 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da ölü sayısı 79 bin 268'e, toplam vaka sayısı da 765 bin 82'ye yükseldi.

Meksika'da ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının günlük paylaştığı bilgilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 26 bin 844'e çıktı.

Bir günde 7 bin 106 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 862 bin 158 olarak kayda geçti. Virüsten iyileşenlerin sayısı 766 bin 300 olarak açıklandı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti ve 416 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 829 bin 999'a, can kaybı sayısı 32 bin 834'e, iyileşenlerin sayısı ise 712 bin 888'e çıktı.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 7'nci ülke konumunda bulunuyor.