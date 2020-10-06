Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan’da Bütün Kırgızistan, Bir bol, Ata Meken, Zamandaş, Respublika (Cumhuriyet) ve SDPK siyasi partilerinin liderlerinin yer aldığı Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Yerel basınlarda çıkan haberlere göre, Koordinasyon Kurulu başına, ülkede 4 Ekim’de yapılan parlamento seçimleri sonucu yüzde 7.62 oy alan Bütün Kırgızistan Partisi'nin lideri Adahan Madumarov getirildi. Madumarov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Koordinasyon Kurulunun Kırgızistan’daki durumun kontrol altına alınması için oluşturulduğunu belirtti.

Öte yandan, ülkede seçim sonuçları karşıtı protestolar devam ederken, dün başlayan ve gece boyunca süren gösterilerde 686 kişinin hastaneye müracaat ettiğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, bunların 521’inin ayakta tedavi gördükten sonra hastaneden ayrıldığını, 164 kişinin de hastaneye yatırıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı ayrıca, 7 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, 19 yaşındaki bir gencin öldüğünü bildirdi.

Kırgızistan’da 4 Ekim’de düzenlenen parlamento seçimlerinin sonucu Merkez Seçim Komisyonu (MSK) seçimde yarışan 16 partiden 4’ünün yüzde 7’lik seçim barajını aştığını duyurmuştu. Seçimin ertesi günü Ala Too Meydanı’na toplanan seçim barajını geçemeyen siyasi partilerin üyeleri ve destekçileri seçim sonucunu tanımayacaklarını ve yeniden yapılmasını talep etmişti.

Merkez Seçim Komisyonu bugün seçim sonuçlarının iptal edildiği duyurdu.