Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 56 artarak 311 bin 176’e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 121 artışla 11 bin 374’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 844 artışla 236 bin 437’ye ulaştı.

Vaka sayısı başkent Cakarta’da 80 bin 979’a, Doğu Cava’da 45 bin 417’ye, Bali’de 9 bin 547’ye ve Açe’de 5 bin 182’ye yükseldi.

- Malezya'nın bazı şehirlerinde kısmi karantina uygulanacak

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 691 artış göstererek toplam 13 bin 504'e, aktif vakalar ise 2 bin 936'ya yükseldi.

Bugün 87 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 10 bin 427 oldu.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da toplam ölenlerin sayısı 141'e yükseldi.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının yoğun artış gösterdiği Sabah eyaletindeki Kota Kinabalu, Penampang ve Putatan kentlerinde yarından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçileceğini duyurdu.

- Japonya'da vaka sayısı 87 bini geçti

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 496 artarak 87 bin 343’e çıktı.

Son bir günde 23 bin 796 kişiye virüs testi yapılırken, ülke geneli 140 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Bugün Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da virüse bağlı can kaybı sayısı 1624’e yükseldi.