Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosova'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile ön saflarda mücadele eden 8 hekim hayatını kaybetti. Kosova Tabipler Odası Başkanı Pleurat Sejdiu yaptığı açıklamada, ülkede ilk korona virüs vakalarının ortaya çıktığı Mart ayından bu yana virüs bulaşan sağlık çalışanlarının sayısının bin 587'ye yükseldiğini, 561'inin hekim olduğunu belirtti. Karantinada bulunan hekimlerin sayısı 40 olarak açıklayan Sejdiu, 5'inin hastaneye kaldırıldığını aktardı.