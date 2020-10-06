Kosova'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile ön saflarda mücadele eden 8 hekim hayatını kaybetti. Kosova Tabipler Odası Başkanı Pleurat Sejdiu yaptığı açıklamada, ülkede ilk korona virüs vakalarının ortaya çıktığı Mart ayından bu yana virüs bulaşan sağlık çalışanlarının sayısının bin 587'ye yükseldiğini, 561'inin hekim olduğunu belirtti. Karantinada bulunan hekimlerin sayısı 40 olarak açıklayan Sejdiu, 5'inin hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Kosova'da 8 hekim Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
06.10.2020 - 18:16 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kosova'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 8 hekim hayatını kaybetti.
Etiketler : kosova,hekim,iş,
737018 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/737018.aspx
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