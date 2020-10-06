Ermenistan ordusu, Azerbaycan'a yönelik saldırılarından sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Ermenistan birliklerinin Ağdam bölgesinde görev yapan bir ambulansa ateş açtığı bildirildi. Saldırı sonucu ambulansta büyük hasar oluştu. Bölgede herhangi bir kaybın olup olmadığına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.
Ermenistan ordusu Ağdam'da ambulansa ateş açtı
06.10.2020 - 22:44 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 22:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ermenistan birlikleri, Azerbaycan’ın Ağdam bölgesinde bir ambulansa ateş açtı.
Etiketler : Ermenistan ordusu,Ağdam,ambulans,
737061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/737061.aspx
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