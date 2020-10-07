Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alışveriş merkezlerinin yer aldığı Sovyet Caddesi'nde yürüyüşe geçen bir grup kalabalık, Vefa Alışveriş Merkezi'nin karşısındaki dükkanların vitrinlerine saldırdı.

Yağma ihtimaline karşı ev ve dükkanlarını korumak ve tedbir almak için oluşturulan gönüllü hareketleri, "Gönüllüler" sloganı atarak saldırgan kalabalığı uzaklaştırdı.

Bir milyon nüfuslu şehrin Pravda-Frunze, Sovyet-Mederov ve Manas-Ahunbayev caddelerinde bazı gruplar arasında tartışmalar yaşanırken, sürücülerin araçlarıyla güçlükle ilerlediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un kaldığı düşünülen Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'na giden Manas-Ahunbayev Caddesi'nde akşam saatlerinden beri bekleyen göstericilerin sayısı artıyor.

Sabah saatlerinde cezaevinden çıkarılan ve akşam saatlerinde geçici başbakanlık koltuğuna oturtulan Sadır Caparov, katıldığı bir televizyon kanalında güvenlik güçlerini yarından itibaren göreve çağıracaklarını aktardı.

Öte yandan, dün gece işgal ettikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında ve Ala-Too Meydanı'nda göstericilerin bekleyişi devam ediyor.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamentoyu işgal etmişti.

Polisin protestoculara gaz ve ses bombalı müdahalesi sonucunda 1 kişi yaşamını yitirmiş, 590 kişi yaralanmıştı.