Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin “Bayraktar” insansız hava araçlarından övgüyle söz eden Vucic “Satın alma konusunda Türk tarafı ile anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ne olursa olsun söz konusu İHA’lar oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor” ifadelerini kullandı.

HEDEF ORTAK ÜRETİM

Geçen sene altı adet Bayraktar TB2 İHA ve üç adet yer kontrol istasyonu satın alan Ukrayna'nın da 48 Türk SİHA'sı almayı planladığı bildirildi. Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini söyledi. Nozdriya, ortak üretim olacağı için maliyetin üçte bir oranına düşeceğini kaydetti.