Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da birçok şehirde vaka sayısının artmasıyla ikaz seviyesi kırmızı seviyesine çıkarılarak, kahveler, barlar ve lokantalar Berlin'de 23.00 ile 06.00 arasında, Frankfurt'ta ise saat 22.00 ile 06.00 arasında kapalı tutulması kararlaştırıldı. Hamburg, Kuzey Ren Vestfalya ve Hessen eyaletlerinde 100 bin kişi başına düşen yeni enfeksiyon sayılarının aşılmasıyla birlikte yapılacak olan kutlamaların sayısı 50'den 25 sayısına indirildi. Birçok şehirde ise alışveriş caddelerinde maske katma mecburiyeti getirildi. Robert Koch Enstitüsü (RKI) enfeksiyonun yeniden tırmanışa geçmesinin ardından aile ve arkadaş gruplarının birlikte eğlencelerinin etkili olduğunu yaşlı insanlar arasında salgının artışına neden olduğunu açıkladı. Robert Koch Enstitüsü virüsün yayılma yüzdesinin bir hafta içinde 1.08'den 1.21 seviyesine çıktığını, Almanya'da 306 bin 086 kişinin enfekte olduğunu 267 bin 700 kişinin enfeksiyondan kurtulduğu ve 9 bin 562 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Dünya Tıp Birliği başkanı Frank Ulrich Montgomery, Almanya'nın sağlık sisteminin ülkede salgının yeniden tırmanışa geçmesinin üstesinden gelebileceğini belirterek, "Virüsün en azından 2021 sonuna kadar yoğun bir şekilde bize eşlik edeceği hesaplıyoruz" dedi.