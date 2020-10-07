Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkedeki en büyük çöp ev vakası olarak gösterilen olayda, çöpler üç kamyonla altı haftada, 180 saatte boşaltılabildi. Evde çer çöpün yanı sıra 60 bin de nadir bulunan parça bulundu. Kardeşi, bu eşyaları müzayedede satacak. Eşyaların 4 milyon sterlin (yaklaşık 40 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.