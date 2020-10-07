Ülkedeki en büyük çöp ev vakası olarak gösterilen olayda, çöpler üç kamyonla altı haftada, 180 saatte boşaltılabildi. Evde çer çöpün yanı sıra 60 bin de nadir bulunan parça bulundu. Kardeşi, bu eşyaları müzayedede satacak. Eşyaların 4 milyon sterlin (yaklaşık 40 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.
Çöp evden servet çıktı! Eşyalar müzayedede 4 milyon sterline satılacak
07.10.2020 - 17:20 | Son Güncelleme: 07.10.2020 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de bekar olarak yaşayan ve sene başında 44 yaşında ölen adamın evinin üç odası ve iki garajının tıka basa çöplerle dolu olduğu görüldü.
Etiketler : İngiltere,çöp ev,
737226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/737226.aspx
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