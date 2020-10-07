Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki hafta boyunca evde öldürdüğü cesetlerle birlikte yaşayan Kuha Raj Sithamparanathan (42), polis baskını sırasında kendisini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı. Malezyalı ailenin köpeğinin de öldürüldüğünü fark eden detektifler, cinayetlerle ilgili olarak başka herhangi birine suçlama yöneltmedi. Apartman sakinleri, 2015’te Kuala Lumpur’da evlenen çiftin özellikle karantina döneminden sonra sık sık tartışmaya başladığını ifade ettiler.