İki hafta boyunca evde öldürdüğü cesetlerle birlikte yaşayan Kuha Raj Sithamparanathan (42), polis baskını sırasında kendisini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı. Malezyalı ailenin köpeğinin de öldürüldüğünü fark eden detektifler, cinayetlerle ilgili olarak başka herhangi birine suçlama yöneltmedi. Apartman sakinleri, 2015’te Kuala Lumpur’da evlenen çiftin özellikle karantina döneminden sonra sık sık tartışmaya başladığını ifade ettiler.
İngiltere'de skandal! Karısı ve çocuğunu öldürdü, iki hafta cesetleriyle yaşadı
07.10.2020 - 17:25 | Son Güncelleme: 07.10.2020 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Londra’nın batısında Brentford’daki apartmanda 4. kattaki daireye baskın yapan polis, Kaameshwari Sivaraj (36) ve 3 yaşındaki oğlu Kailash’ın çürümeye yüz tutan cesetleriyle karşılaştı. Bunların 21 Eylül’de öldürüldükleri düşünülüyor.
Etiketler : İngiltere,Kuha Raj Sithamparanathan,
737227 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/737227.aspx
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