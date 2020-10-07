Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 22.00’da Ermenistan’a ait bir İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) Ermenistan-Azerbaycan sınırının Agstafa bölgesinde keşif uçuşu yapmaya çalıştığı bildirildi. Azerbaycan birlikleri tarafından tespit edilen İHA’nın vurularak imha edildiği duyuruldu.
Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA’yı düşürdü
07.10.2020 - 22:19 | Son Güncelleme: 07.10.2020 - 22:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan birlikleri, Ermenistan’a ait İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) düşürdü.
Etiketler : azerbaycan,ermenistan,iha,
737268 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/737268.aspx
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