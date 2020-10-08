Ürdün Kralı II. Abdullah'ın, Ömer er-Rezzaz hükümetinin istifa etmesinin ardından Kraliyet Divanı'nda Siyasi İşler Danışmanı Bishr Hani Al-Khasawneh'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği duyuruldu. Ömer er-Rezzaz'ın başkanlığındaki hükümet bir hafta önce Abdullah'a istifasını sunmuş, Kral Abdullah ise hükümetin istifasını kabul etmişti.