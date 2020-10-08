Ürdün Kralı II. Abdullah'ın, Ömer er-Rezzaz hükümetinin istifa etmesinin ardından Kraliyet Divanı'nda Siyasi İşler Danışmanı Bishr Hani Al-Khasawneh'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği duyuruldu. Ömer er-Rezzaz'ın başkanlığındaki hükümet bir hafta önce Abdullah'a istifasını sunmuş, Kral Abdullah ise hükümetin istifasını kabul etmişti.
Ürdün Kralı II. Abdullah, Al-Khasawneh'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi
08.10.2020 - 00:00 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 00:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ürdün Kralı II. Abdullah, Kraliyet Divanı'nda Siyasi İşler Danışmanı Bishr Hani Al-Khasawneh'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Etiketler : Ürdün Kralı,II. Abdullah,Al-Khasawneh,
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