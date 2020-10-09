Basra polis kaynakları ülkenin Büyük Fav limanında faaliyet göstermekte olan Güney Koreli Daewoo Şirketi Müdürü Bark Techol Hoba kaldığı odasında kendini kabloyla asarak hayatına son verdiğini bildirdi. Sabah saatlerinde Koreli yetkilinin odasına giren memurun Hoba’nın cansız bedeniyle karşılaşması üzerine polise haber verdiği aktarıldı.
Olayın nedeni araştırılırken, Koreli yetkilinin cansız bedeni hastaneye kaldırıldı.
Koreli şirket müdürü Irak’ta intihar etti
09.10.2020 - 15:56 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın güneyindeki Basra kentinde faaliyet gösteren Güney Koreli Daewoo Şirketi Müdürü Bark Techol Hoba, Irak'ta kendini asarak intihar etti.
Basra polis kaynakları ülkenin Büyük Fav limanında faaliyet göstermekte olan Güney Koreli Daewoo Şirketi Müdürü Bark Techol Hoba kaldığı odasında kendini kabloyla asarak hayatına son verdiğini bildirdi. Sabah saatlerinde Koreli yetkilinin odasına giren memurun Hoba’nın cansız bedeniyle karşılaşması üzerine polise haber verdiği aktarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Güney Koreli Daewoo Şirketi Müdürü Bark Techol Hoba,intihar,Irak,
737690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/737690.aspx
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