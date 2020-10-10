Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden yaptığı açıklamada, Ermenistan hükümetine bağlı olan ve dış ülkeleri ziyaret amacı ile kullanan uçakların Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından insani yardım kisvesi altında silah kaçırmakta kullanıldığını belirtti.

ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİ'NE AYKIRI!

Ermenistan'ın gerçekleştirdiği bu eylemin 1944 yılında Şikago'da yapılan Uluslararası Sivil Havacılık sözleşmesine aykırı olduğunu dile getiren Dışişleri Bakanlığı, konuyu araştırması ve uygun önlemleri alması adına Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne başvurulduğunu duyurdu.