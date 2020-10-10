Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbeycan, Bakü doğumlu olan ve ülkemizde 2005 ile 2012 yılları arasında Kayseri, Kocaeli ve Eskişehirspor kulüplerinde forma giyen, aynı zamanda Azerbeycan Milli Takım oyuncusu olan başarılı futbolcu Rashad Sadıgov, 2012 yılında ülkesine döndü.

2 HAFTA ÖNCE HAREKÂTA GÖNÜLLÜ OLARAK KATILDI

Sabah'ın haberine göre; ülkesinde bir süre daha futbol kariyerini sürdüren Sadıgov, daha sonra menajer olarak hayatını sürdürdü. Sadıgov'un yaklaşık 2 hafta önce Azerbeycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekâta gönüllü olarak katıldığı ve cephede bulunduğu öğrenildi.