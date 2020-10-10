Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın kuzeyinde Olga Lystseva (39) isimli kadın, otoyolda araba kullanırken yol kenarında perişan halde bir Alman çoban köpeği gördü. Olga, biraz yiyecek verdikten sonra köpeği arabasının arka koltuğuna aldı, köpek Ukhta’ya kadar 150 kilometre boyunca uyudu. Köpeği teslim alan Kind City isimli yardım kuruluşu, hayvanın fotoğraflarını yayımladı. Fotoğrafları gören sahipleri, Kiryusha isimli köpeklerine sağlıksız olduğu için zehirli iğne yaptıklarını ve öldüğünü sanınca da toprağa gömdüklerini söyleyip özür dilediler. Kazarak topraktan çıkan köpeğin pençesinin iğne yapıldığı için traşlı olduğu görüldü. Sağlıklı olduğu tespit edilen köpek, başka bir sahibe verilerek yeni bir hayata başladı.