Azerbaycan, 27 Eylül’de Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verirken, Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı pozisyonunda bulunan Ermenistan’a ait uçaksavar füze sistemlerinin yok edildiği duyuruldu. Bakanlık, imha edilen füze sistemlerine ait görüntüleri paylaştı.
Ermenistan’a ait uçaksavar füze sistemi böyle imha edildi
10.10.2020 - 20:03 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.
Etiketler : Ermenistan,uçaksavar,füze sistemi,
737966 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/737966.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER