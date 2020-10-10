Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Libya 27 Kasım 2019 tarihinde bir deniz yetki alanları sınırlandırması anlaşması imzalamasının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri 6 Ağustos 2020 tarihinde Doğu Akdeniz için sözde "Münhasır Ekonomik Bölge" (MEB) anlaşmasını imzalamıştı.

"TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından 27 Ağustos'ta da Yunanistan Meclisinde kabul edilmişti.

BM, TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA YAPILAN DENİZ SINIRI ANLAŞMASINI TESCİL ETMİŞTİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onaylamıştı.