Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın güneyinde Akdeniz’de bulunan ve bağımsızlık yanlısı olan Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNC) terör örgütünün faaliyet gösterdiği Korsika Adası'nda 9 terörist hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Temmuz ayında Korsika'da jandarmayı hedef alan silahlı çatışmalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü" üyeliği suçundan 9 kişinin gözaltına alındığı, ardından hakim karşısına çıkarılıp haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Korsika’nın iki bölgesinde Salı günü gerçekleşen baskınlar sonucunda yakalanan 9 kişiden 3’ünün tutuklu yargılanacağı açıklandı.

Öte yandan Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (FLNC) 1976’dan beri faaliyet gösteren ve adanın Fransa’dan bağımsız olmasını amaçlayarak terör saldırıları gerçekleştiren bir terör örgütü olduğu biliniyor.

