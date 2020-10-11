Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında Afrin ilçesinde seyir halindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) askerilerine ait bir araç terör örgütü PKK/YPG tarafından hedef alındı. Düzenlenen topçu saldırısında 1 SMO askeri hayatını kaybederken, 1 asker de yaralandı. Saldırı haberini alan SMO askerleri olay yerine gelerek yaralı askeri hastaneye kaldırdı. Saldırıya uğrayan araçta sadece 2 asker bulunduğu öğrenildi.
Afrin’de topçu saldırısı: 1 SMO askeri öldü, 1 yaralı
11.10.2020 - 11:02 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ait bir aracın topçu saldırısıyla hedef alınması sonucu 1 SMO askeri hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afrin,topçu saldırısı,
738085 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/738085.aspx
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