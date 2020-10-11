Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs tedavisi gören ve 6 Ekim’de hastaneden taburcu olan ABD Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’a geri döndü. Beyaz Saray’da kendisini destekleyenler ile bir araya gelen Trump, Beyaz Saray’ın balkonundan maske takmadan destekçilerine seslendi.



Trump’ın doktoru Sean Conley Trump’ın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Conley, “ABD liderinde son 24 saatte yüksek ateş gibi hiçbir korona virüs semptomu görülmedi. Yaptığımız tıbbı testlerin sonuçlarına göre Trump’ın aktif olarak virüsü başkalarına bulaştırma riski yok" ifadelerini kullandı.



Beyaz Saray Trump’ın artık korona virüsü bulaştırmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. ABD 7 milyon 94 bin 505 vaka ve 219 bin 282 can kaybı sayısıyla şu ana kadar korona virüsten dünyada en çok etkilenen ülke olmaya devam ediyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump 2 Ekim tarihinde kendisinin ve eşi Melania Trump’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuş, ardından tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Trump, 6 Ekim’de ise hastaneden taburcu olmuş, Beyaz Saray’a geri dönmüştü.