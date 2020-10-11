Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir gösterici, muhatabının suratına kimyasal madde püskürttü. Karşısındaki de silahını çekerek adamı vurdu. Kurşunla ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denver polisi, silahlı saldırganı gözaltına aldı. Polis, saldırganın, Donald Trump yönetimi tarafından terör örgütü olarak ilan edilen faşizm karşıtı ve solcu Antifa hareketi üyesi olmadığını, cinayet olarak değerlendirilen olay hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

CNN’e bağlı 9NEWS televizyonu da saldırganın, protestolarda görev yapması için tuttuğu özel güvenlik görevlisi olduğunu açıkladı.