Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Cuma günü Lazkiye kırsalında çıkan orman yangınları çevreye sıçrayarak genişledi. Lazkiye’de 95, Tartus’ta 49 ve Homs’ta 12 olmak üzere 156’ya yakın orman yangını kontrol altına alındı. Lazkiye’deki yanan alanlarda soğutma işlemleri devam ediyor.