Alınan bilgiye göre, Cuma günü Lazkiye kırsalında çıkan orman yangınları çevreye sıçrayarak genişledi. Lazkiye’de 95, Tartus’ta 49 ve Homs’ta 12 olmak üzere 156’ya yakın orman yangını kontrol altına alındı. Lazkiye’deki yanan alanlarda soğutma işlemleri devam ediyor.
Suriye’deki orman yangını kontrol altına alındı
11.10.2020 - 14:22 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Lazkiye kentine bağlı Tartus ve Homs kırsalında çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye,yangın,
738131 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/738131.aspx
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