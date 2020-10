Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke kısıtlamaları geri getiriyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cuma günü artan korona virüs vakaları nedeni ile 11 büyükşehrin belediye başkanları ile görüşmüştü. Görüşmede salgına karşı alınacak önlemler karara bağlanmıştı. Merkel toplantı sonrası, 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık 50 yeni vaka artışının yaşanması halinde riskli bölge olacağını aktarmıştı. Ülkede 15 bölge riskli ilan edilerek kısıtlamalar hayata geçirilmişti.

Robert Koch Enstitüsü tarafından bugün yapılan açıklamada, ülke genelinde 15 olan riskli bölge sayısının 30’a çıktığı aktarıldı. Enstitünün ülke genelinde son 7 günde 100 bin kişi başına 50 yeni enfeksiyon sınırını aşan bölgeler listesinde ise Aşağı Saksonya eyaleti Cloppenburg Bölgesi, Bentheim İlçesi ve Delmenhorst ve Bremen şehri, Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Hamm şehri ve çevresi, Recklinghausen bölgesi, Unna Bölgesi, Herne ve Hagen şehri, Remscheid bölgesi, Essen, Köln, Wuppertal ve Solingen şehirleri Rhineland-Palatinate eyaleti Kaiserslautern Bölgesi, Hesse eyaleti Gross-Gerau Bölgesi, Offenbach am Main şehri ve çevresi ve Frankfurt am Main, Baden-Württemberg eyaletinde Esslingen bölgesi ve Stuttgart şehir Bavyera eyaletinde ise Memmingen, Fürstenfeldbruck bölgesi, Rosenheim bölgesi, Regen Bölgesi,başkent Berlin'de ise Reinickendorf bölgesi, Charlottenburg-Wilmersdorf Bölgesi, Tempelhof-Schöneberg bölgesi, Neukölln bölgesi, Mitte bölgesi ve Friedrichshain-Kreuzberg bölgesi yer aldı.

Koch Enstitüsü, ülkede aktif vaka sayısının 38 bin 400 olduğunu açıklarken, son 24 saat içinde 3 bin 482 yeni vaka tespit edildiğini ve 11 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Enstitü, Almanya'da yoğun bakım yatak kapasitesinin 30 bin 266 olduğunu ve bunun 21 bin 461’nin dolu olduğunu ifade etti. Koch Enstitüsü, virüsün bulaşma katsayısının ise şu an 1,37 olduğunu bildirdi.

Öte yandan salgının başlangıcından bu yana Almanya'da toplam 322 bin 864 kişide virüs tespit edilirken, 9 bin 615 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.