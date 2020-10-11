Suriye'nin İdlib şehrinin kuzeyindeki Maarat al-Ikhwan bölgesi yakınlarında Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütüne ait silah deposunda patlama meydana geldi. Depodaki mühimmatlar art arda patlarken, kamplarda yaşayan mülteciler korku dolu anlar yaşadı. Yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
İdlib'te HTŞ'ye ait silah deposunda patlama
11.10.2020 - 20:44 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 20:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin İdlib şehrinde Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütüne ait silah deposunda patlama meydana geldi.
Etiketler : İdlib,HTŞ,silah deposu,
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