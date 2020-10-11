Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerden görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli iline bağlı Horadiz köyünden yeni görüntüler paylaşıldı.
Ermenistan işgalinden kurtarılan Horadiz köyünden yeni görüntüler
11.10.2020 - 20:58 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 21:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Horadiz köyünden yeni görüntüler paylaştı.
Etiketler : ermenistan,azerbaycan,
738225 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/738225.aspx
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