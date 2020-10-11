Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerden görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli iline bağlı Horadiz köyünden yeni görüntüler paylaşıldı.